台中一名女舞蹈老師小琳「化名」，在住處7樓經營舞蹈教室，去年2月某日中午被一名鄰居小芳（化名）投訴音樂太大聲，但小琳不爽當時並非睡眠時間，因而上門反問小芳：「妳在酒店上班嗎？否則作息怎麼跟人不一樣？」，接著一腳朝小芳踢去，還猛扯頭髮，小芳被打受傷怒對小琳提告。

據了解，事發當日中午11時許，小芳仍在睡覺，卻被小琳舞蹈教室的音樂聲吵醒，因而上門按門鈴要求開小聲，沒想到回房後，小琳的音樂聲音開得更大聲，後來小琳來按門鈴，見她開門就一腳踢過來，還扯她的頭髮，造成她頭部與手肘多處挫傷。

小琳被告後辯稱，那天是她敲小芳的門問：「是否是在酒店上班，不然怎麼作息和別人不一樣？」小芳聽後不爽就踢她，自己是正當防衛。

據「蘋果新聞網」報導，小芳的男友證稱，小芳與小琳為了音樂聲太大發生爭吵時，他有聯繫管理員上樓處理，但管理員表示，小琳是該棟大樓主委，不方便跟她說什麼，請他們自行報警，後來管理員與小琳一同來捶門，小琳一開門就毆打林女，這起衝突持續約2分鐘。不過管理員則說，因為當時事發突然，並未看見誰先動手。

台中地院法官認為，這起衝突全因小琳音樂太大聲引起，遭小芳投訴後卻施以暴力，進而導致對方受傷，犯後又藉口否認犯行、未和解，因此依傷害罪判房女拘役55日，可易科罰金5萬5000元。