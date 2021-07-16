7年前綽號「要命小方」的方敏懿，在大甲媽祖遶境期間因搶轎糾紛押人囚禁，隔年他又持槍擄走廖姓車商勒贖2億元，後來拿了1500萬元才放人，去年最高法院將他判刑10年6月定讞，他不服聲請釋憲，司法院大法官認為不符合大審法規定，決議不受理。

方男在2014年3月大甲媽祖遶境期間，因未穿著聖母宮服裝率眾參與搶轎，與聖母宮人員發生鬥毆衝突，他因而心生不滿，率眾持槍強行將被害人押走拘禁達40小時，過程中他恐嚇對方「打算到你家丟手榴彈、已經叫小弟把狗籠買好了，要買鉗子將牙齒拔下來」

另方男因不滿廖姓男子2009年間，曾喝令他下跪及開槍示威，廖假釋出監後他仍未釋懷，方將對方押走拘禁，再打勒贖電話恫嚇勒索，之後他輾轉取得贖金1500萬元才釋放肉票。

台中高分院更二審認為，方男擄人勒贖犯行對社會治安影響重大，且於事跡敗露後北上逃亡規避檢警追查，嚴重藐視法令，戕害社會秩序善及善良風俗，惡性重大，將他判刑10年半，案經上訴，去年最高法院駁回確定。方男聲請釋憲。

司法院大法官認為，方男指出因確定終局判決記載累犯，致他逾三分之二才能假釋出獄，不符罪刑相當原則及比例原則，但確定終局判決並未適用這些規定，聲請案與大審法規定不合，決議不受理。

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