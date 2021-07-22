香港警務處國家安全處人員經深入調查後，22日在香港多區拘捕2男3女，年齡在25至28歲，指他們涉嫌串謀發布煽動刊物，涉及三本兒童繪本。消息指，5人為香港言語治療師總工會骨幹成員，當中包括主席黎雯齡，不排除有更多人被捕。

綜合港媒報導，被捕5名人士涉嫌於去年年中至今年串謀發布、分發、展示或複製煽動刊物，意圖引起公眾特別是年幼孩童對港府及香港司法的憎恨、煽惑使用暴力及慫使不守法。

警方表示，5人涉嫌違反《刑事罪行條例》第10條，目前正被扣查，行動仍然繼續，警方不排除再有人被捕。

香港言語治療師總工會於2019年11月反送中風波開展後不久後成立，曾出版3本與2019年反送中社會運動相關的兒童繪本，包括《羊村清道夫》、《羊村守衛者》和《羊村十二勇士》，更不時舉行親子讀書會，目標是幼稚園至初小的兒童。

該會今年７月１日當天，亦有在銅鑼灣擺街站，他們曾在臉書指出，當日派發繪本《羊村清道夫》時，一度遭警察查問。