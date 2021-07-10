知名傢具賣場IKEA的餐廳料理，一直以來令民眾讚譽有加，但台灣仍處於三級警戒，出門戴口罩是必要防疫措施，日前卻有民眾輕忽這一點，不知道是餓壞，還是難敵美食誘惑，來到高雄市前鎮區IKEA店買了熱狗，當場走到戶外脫口罩狂嗑，結果遭直擊民眾檢舉。警方獲報抵達現場後隨即開單，觸法民眾在現場不斷求情，直呼對法律規定不太清楚，而且口罩僅短暫拿下，但員警有鑒於IKEA店外已有多次檢舉紀錄，口罩法規也相當明確，最終決定加強開罰。

7月6日中午12時左右，高雄前鎮區IKEA外有一對男女未戴口罩吃熱狗遭檢舉，員警獲報抵達現場蒐證後隨即對他們開罰單，當下男子強調自己「只是短暫」脫下口罩，盼員警通融，還說他們不清楚法律規定，不過由於高雄市長陳其邁在三級警戒期間，多次於防疫會議強調「強力執法」，而且IKEA外被民眾目擊多次有人拿下口罩飲食，目前已有11件未戴口罩的違規行為告發，儼然屬於「取締熱區」，因此員警仍開單，函送衛生局處理，違反者可依傳染病防治法第36條，裁罰3000到15000元，同時也希望民眾明白，戶外戴口罩如同騎機車戴安全帽，沒有「討論」空間。

★《中時新聞網》提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

如有疑似症狀請撥打：1922專線，或 0800-001922

並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。