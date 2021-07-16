由於有確診者足跡，為了安全起見，IKEA表示，昨下午收到台北市政府再次通知後，配合政府防疫政策，內湖店從原本停業1天，現在變成3天，

IKEA表示，內湖店暫時停止營業從7月15日至17日，大規模深層消毒後，周日才會重啟營業。