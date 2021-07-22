屏東出現全台首例Delta確診死亡案例！枋寮果農妻（案14816）6月27日確診收治後，病況轉劇插管治療，不料情況一直未好轉，7月21日下午不治。屏縣府稍早證實，果農妻經25天治療後不治，將協助家屬處理後續事宜。

屏縣府指出，果農妻是72歲長者，平常有糖尿病及高血壓病史，6月27日確診後，收治負壓隔離病房，但後續病況轉劇、有插管治療，不料治療期間情況沒有好轉，7月21日下午死亡，縣府將依嚴重特殊傳染性肺炎確診個案遺體處理流程，協助家屬進行後續事宜。

屏東Delta群聚案共17人感染該變異株，分別是秘魯返台祖孫（案13332、案13333），白牌計程車司機（案14298）、司機的妻子（案14595）、外籍看護（案14594）、泡茶友人（案14412）、共餐友人（案14410）、計程車乘客（案14409）、乘客同居友人（案14407）、乘客友人的孫子（案14408）、枋寮果農夫婦（案14734、案14816）及其他確診者。