北市本土+13 北農群聚告終 柯文哲最新防疫說明

指揮中心表示，今(10日)新增31例本土病例，個案分布以台北市及新北市各13例最多，其次為桃園市4例，基隆市1例。關於北市微解封各地縣市做法不同，市長柯文哲在下午的防疫記者會中回應，「其實沒有理由標準不一樣，要嘛中央事先公布準則給縣市政府看過，大家討論有共識再發布，但中央現在發布就不管，再給各縣市自己決定，問我的話，這相當不負責任」。

被問及雙北電影院開放不同步，有和新北市長侯友宜溝通過微解封嗎?柯文哲說，中央也是突然公布，各地方政府也是一天內被迫要處理，首都生活圈北北基桃其實沒有理由標準不一樣，要嘛中央事先公布準則給縣市政府看過，大家討論有共識再發布，但中央現在發布就不管，再給各縣市自己決定，「問我的話，這相當不負責任」。

另外，柯文哲今天在記者會一開始，針對台灣是不是解封，表示日本第四度緊急事態宣言，韓國也給很好參考，又升高防疫標準，事實上他們第一劑都打過，第二劑也有打，結果解封第四天就受不了拉高警戒標準，所以才說要看看隔壁國家，從日韓經驗要跟大家說，對解封千萬要小心，一定要逐步，終究打疫苗是最終解決方案。

而針對網路負面聲量多，柯文哲說，「我回家看電視，發現是全台最大稻草人，幾乎每一台、名嘴、網路新聞都在打柯文哲，看了很有趣，當然疫情秉持專業處理，該怎做就做，至於鋪天蓋地攻擊，那也沒辦法，我每次都安慰自己，我讓很多人有工作」。