桃園市新增2本土案例，都是確診者接觸者，其中1人雖與確診者接觸時有戴口罩，列為自主健康管理，但採檢後仍確診。另名也是朋友確診，自行快篩陽性，到醫院採檢確診。

桃園市長鄭文燦表示，案15467與確診者接觸過程有戴口罩，因此列為自主健康管理但安排採檢後仍確診，CT值29.3，又匡列10人居家隔離。案15478因為朋友確診，他自己快篩陽性，到醫院採檢確診，該個案匡列8人居家隔離，也擴大匡列中。至於境外移入是航空公司外籍機師，雖然接種2劑輝瑞疫苗，不過7月2日入境，檢疫14天期滿採檢確診，但CT值為33.3。

至於廣達疫情，鄭文燦說，某員工家庭成員有人確診，因此安排居家隔離，14天期滿採檢確診。他說，該員工7月2日已經居家隔離，未到公司上班，因此風險較低，但保險起見仍匡列15人採檢，目前PCR10人陰性，4人等待結果、1人待檢。