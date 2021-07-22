中央疫情指揮中心指揮官陳時中21日鬆口表示可能降級，並預告這2天就會公布管理措施，新北市副市長劉和然今上午接受廣播節目「財經起床號」專訪，反省這次防疫機制，認為「校正回歸」的確讓地方在防疫過程中，猶如「瞎子摸象，不知道敵人在哪？」

現在看之前的防疫作為有哪些地方可以思考，劉和然表示，第一個需要好好討論「校正回歸」，新北市發現民眾明明沒在確診者名單，卻一直告訴市府確診，5月21日市長覺得很怪，5月22日市長打了一通關鍵電話給部長陳時中，部長當時講了一段話，「我也在找問題」，因此5月22日大家才會看到「校正回歸」出現。

劉和然表示，醫院篩檢發現個案，上傳在中央過程中塞車卡關，造成確診者恐慌，他形容那時候是一團亂，當天看到確診者數字不是真正數字，還要被「校正回歸」，一直到6月6日才結束，市長還特別跟他說，從現在開始不容許任何有確診者不知道自己確診。