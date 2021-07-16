因Delta變種病毒擴散導致近來確診數急飆，美國洛杉磯郡下令本周末重啟強制戴口罩規定。

近來美國許多地方確診數的急升已經達到令人擔憂的程度，洛杉磯郡不是唯一收緊防疫規定的行政區，近幾天來，已有數個地方政府建議或強制要求戴上口罩，或實施其他的限制措施。

洛杉磯郡擁有1000萬人口，也是美國第二大城市洛杉磯的所在地。

該郡的公共衛生部門周四在推特上表示：「無論疫苗接種情況為何，我們要求所有人在室內公共場合和營業場所都必須戴上口罩，如此我們才可以阻止病毒持續傳播」。

這項措施，將於本周六（7月17日）11時59分生效。

在宣布這項消息之前，洛杉磯郡已連續六天單日新增確診病例超過1,000例，截至周三有將近400人因染疫住院，較前一周增加275人。該郡周三新增9起染疫死亡病例。

因Delta變種病毒肆虐，加州其他郡和美國其他州也正面臨確診數激增的問題，而主要受到影響的是尚未接種疫苗的人。

根據美國疾病管控和預防中心（CDC）的數據，許多州的新增確診數很高，包括密蘇里、密西西比、佛州、內華達和猶他州。

近日的最新統計數據指出，受到Delta變種病毒傳播、疫苗接種速度放慢，以及7月4日國慶日連假群聚的影響，美國過去7天的平均每日新增確診數超過2.3萬例，才不到3周時間就已經增加1倍，扭轉了這幾個月以來病例減少的趨勢。