新北市衛生局公布16日確診者足跡，其中一人是台北車站誠品店員，7月14日下午5時30分到晚間6時到家樂福新店店；另1名板橋確診者，7月11日下午2時50分到4時到過瑞芳區祈堂老街步道。

新北市衛生局表示，提醒曾出入相關場所民眾進行自我健康監測若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀應配醫用口罩盡速就近指定社區探檢院所就醫不得搭乘大眾運輸就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人否有類症狀。