新北公布2確診者足跡 新店家樂福、瑞芳祈堂老街入列 16:022021/07/16 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局公布16日確診者足跡。(新北市政府提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市衛生局公布16日確診者足跡，其中一人是台北車站誠品店員，7月14日下午5時30分到晚間6時到家樂福新店店；另1名板橋確診者，7月11日下午2時50分到4時到過瑞芳區祈堂老街步道。 新北市衛生局表示，提醒曾出入相關場所民眾進行自我健康監測若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀應配醫用口罩盡速就近指定社區探檢院所就醫不得搭乘大眾運輸就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人否有類症狀。 彰化連續嘉玲後今添1確診 男子社交圈跨3縣市 10人遭匡列 在好市多、IKEA、全聯後 內湖家樂福今起閉店3天清消 #確診者 #足跡 #家樂福 #新北市 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國美女主持人染Delta病毒「施打2劑疫苗又戴口罩仍染疫」 12:002021/07/16 娛樂 北市＋9 確診足跡涉多家賣場 04:102021/07/16 地方新聞 《日股》利空不斷 日經早盤跌破兩萬八 12:522021/07/16 財經 內湖大賣場全中 家樂福今閉店消毒 11:082021/07/16 生活 單瓶疫苗供15人打 高鐵第一線員工疫苗接種率達9成 10:462021/07/16 生活 不只靠疫苗 通風＋口罩和確診者同教室可保7天不感染 11:492021/07/16 生活 廣達1主管染疫 10多名員工驗PCR 桃市府：個案為台北人 11:242021/07/16 生活 台灣越往北感染風險越大 醫怒批年輕人「猥瑣」 08:472021/07/16 生活 抓漏拚解封 雙北力阻隱形傳播鏈 04:102021/07/16 地方新聞 微解封首周末假日 新北警柔性管制機動疏導 14:372021/07/16 社會 快遞員工染疫 62親友採檢 04:102021/07/16 地方新聞 生活熱門新聞 接種AZ、莫德納保護力能維持多久？羅一鈞給答案 - 生活 打疫苗後猝死 新北今再添3例累計89例 - 生活 莫德納到貨卻不開放施打？陳時中回應了 - 生活 等不到莫德納了？死不打AZ的結果 他一看這數據傻眼 - 生活 印度神童恐怖預言再度成真 7月換這2國出大事 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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