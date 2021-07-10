弘光科大產學合作使用電子紙上課，增加互動又不傷眼。（王文吉攝）

遠距視訊上課，師生緊盯電腦螢幕容易眼睛疲勞。弘光科技大學與元太科技產學合作，將電子紙運用於課堂中，著重互動學習，降低手機、平板、筆電對視力的傷害。校方強調，該校研發能量強大，正持續透過產學合作與國際科技大廠進行更多先進科技的開發及應用。

負責執行計畫的多媒體遊戲發展與應用系副教授段翰文表示，之前線上教學使用手寫板，眼睛要注視螢幕，才知道寫了那些、顯示在電腦螢幕的那個位置。現在有了以E Ink MeeNote參考設計所開發的電子紙筆記本，只要看著電子紙便能眼手同步，且能即時與學生互動。

「連續看電腦、平板2至3小時，對視力耗損很大！」段翰文說，師生遠距上課多使用電腦、平板或手機，長時間下來眼睛容易酸澀。電子紙螢幕沒有傳統液晶顯示的背光刺眼，看起來跟紙張極為類似，較不會刺激眼睛。

段翰文指出，今年初開始與元太科技合作，開始不斷測試模擬，發現「電子紙能讓學生更專注於學習上！」暑假期間正式把電子紙設備發給學生在家試用。儘管是遠距教學，上課途中他能立刻出題請學生試算，不必擔心學生只是上線，人卻不在電腦前，或是不專心聽課。

這項與國際科技大廠的產學合作案有助於改善遠距教學品質，段翰文說，一般人對於電子紙的印象，恐怕局限於閱讀、資料存取查詢，現在學校推動智慧校園，即將運用在課堂上，讓電子紙有更多的可能性，率先將用在需要計算及演繹的課程上，例如微積分、工程數學、離散數學，讓師生隨時互動，達到最好的教學成效。

弘光科大副校長易光輝表示，從國外經驗來看，受疫情是否緩解及變種病毒威脅等因素影響，隨時都會進行遠距教學。學校產學合作及研發量能高，除持續提升遠距教學品質，未來將與更多國際科技大廠合作，進行更多先進科技的開發及應用。