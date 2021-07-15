疫下求生！根據經濟部統計，今年以來疫情升溫，零售業布局線上銷售家數比例增加2個百分點，占比正式突破4成，其中直銷(非店面)與超市都增逾6％。在5月三級警戒嚴格管制措施下，讓有提供網路銷售店家營業額成長高於僅有實體銷售店家。

5月全國進入三級警戒，零售業營業額繳出3096億元，月減5.8％，雖然居家辦公及遠距教學防疫措施，帶動超級市場、電子購物及郵購業、資通訊及家電設備業等營業額擴增；但百貨公司、布疋及服飾品業、家用器具及用品業卻因門市來客數減少，營業額分別年減28.3％、27.2％、13％。

所幸布局線上銷售零售業者比率增加，有助抵抗疫情衝擊。經濟部統計，隨著疫期升溫，零售業提供線上銷售管道家數，從去年3月占比39.9％，至5月已提升至41.9％，增加2個百分點。

如以行業別觀察，以「直銷及未分類其他非店面零售業」增加6.8個百分點最多，「超級市場」多6.4個百分點居次，「藥品及化粧品」增4.9個百分點第3，「百貨公司」成長3.8個百分點也排到第四。

就今年5月營業額表現觀察，有提供線上銷售的零售業者，營業額年增3.2％，優於僅提供實體銷售管道(即無提供網路銷售)的2.1％。

對於後續零售業表現，經濟部充滿信心。認為雖5月因本土疫情擴散，疫情管制措施較去年嚴格，內需消費市場衝擊明顯。但隨零售業者加速強化網路銷售管道，預期線上銷售將持續成長，加以政府正加速全民疫苗接種，預期在疫情有效控制及7月逐步降低管制措施下，零售業成長動能可望漸次回溫。