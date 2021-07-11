台灣本土疫情失守，各界與外媒幾乎一致認為破口就是3+11的邊境政策，但民進黨立委管碧玲力卻挺衛福部長陳時中，更稱3+11決策「只是輸一次小戰役」，沒理由換掉陳時中，引起輿論譁然。台北市議員羅智強痛批管碧玲冷血，並指3+11有如吳三桂開山海關，陳時中下台都不足以告慰亡者，他更質疑管碧玲怎麼還護航的下去？

羅智強今(11日)在臉書上怒嗆管碧玲冷血，並表示，疫情爆發到現在已有多人死亡，叫只輸一場小戰役？指揮官防疫不力，管碧玲卻力挺陳時中說：「只輸一次小戰役何必換將？」原來，在管碧玲眼中，這場史上最嚴重，已經700多人喪命的疫災竟是一場「小戰役」？

羅智強指出，陳時中說要對3+11決策負責，但造成國門破口，若用戰爭來比喻，就像是吳三桂開了山海關，下台負責都還不足以告慰亡者，管碧玲竟然還護航得下去？

羅智強更說，陳時中已喪失信用，地方上還有疫情，就隨意發佈「微解封」指引搞得天怒人怨，敬告民進黨，防疫之戰還在持續，死了700人絕不是「小戰役」，小看疫情丶小看病毒，也難怪我們被打得落花流水，也請管碧玲將話收回，別為了護航陳時中就把良心給賣了。

網友們也留言回應，「如果今天是別黨執政，那說詞就不一様了，這些政客行為真可怕」、「高雄會有這樣的立委？不可思議，哪個政黨？真的很損高雄人的臉面」、「說的話，太傷台灣人民了，死者不明目」。