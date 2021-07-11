全台COVID-19疫苗開始施打，男星陳昭榮稍早曬出與媽媽合照，透露母親已接種莫德納第一劑疫苗，讓身為兒子的他心安不少，不過眼尖網友就揪出，陳昭榮母子防護面罩的塑膠膜沒撕，讓陳昭榮恍然大悟說：「原來...難怪霧茫茫」。

陳昭榮今（11日）下午在臉書透露，帶媽媽施打莫德納第一劑疫苗，陳昭榮說：「今天接種完成、心裡至少安心一點點！希望台灣一起平安渡過這個難關！」照片中，陳昭榮和媽媽全副武裝，防疫面罩、口罩戴好戴滿，陳昭榮還對著鏡頭手比讚。

不過眼尖網友就留言提醒：「平安！另，膠膜是否還有一層沒撕開呢？（內外層都有）」，才讓陳昭榮恍然大悟說：「原來...難怪霧茫茫」，陳昭榮親民回應也讓粉絲直呼：「哈哈 昭榮哥你怎麼可以那麼可愛」，同時，有人問陳昭榮母親施打後的狀況，陳昭榮表示，沒有不適，有粉絲則提醒打疫苗後要多休息、多喝水，並注意身體狀況，陳昭榮也親民向粉絲表達感謝。

陳昭榮回應網友。（圖／取材自陳昭榮臉書）

52歲陳昭榮近年從本土劇一哥轉型當「電商一哥」，他淡出螢光幕、在直播平台販賣海鮮、各式蔬果，儘管陳昭榮遭受不少酸民冷嘲熱諷，但陳昭榮懶理看衰，他深信電商、直播帶貨新興產業的商機，更是讓陳昭榮創下年收破億的成績。

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