指揮中心宣布，全國3級警戒延長至7月26日，並從7月13日起「微解封」，不過托兒所和幼稚園並未在微解封名單之內。對此，前民進黨立委李俊毅在節目中大吐苦水，指家裡的人也快被孫子們搞瘋掉，希望能趕快讓小朋友到幼稚園去上課，讓大人們喘息一下，他更打臉衛福部長陳時中的說法，直言自己2歲的孫子都會戴口罩了。

李俊毅10日在《TVBS戰情室》中表示，自己有3個孫子，一個5歲，現在上幼教；一個2歲，要準備上幼教，還有一個6個月大，「我家已經快變他們的遊樂場，我們都快瘋掉了，小孩子精力旺盛，可以跟你耗到半夜」，而他的一番話也令其他節目來賓不禁莞爾，同台的藍委鄭麗文更說，「難怪你瘦這麼多」。

李俊毅指出，如果沒有受過訓練、沒有足夠活動場所，家裡真的會鬧到屋頂掀掉，幼稚園沒有暑假，所以家長會希望趕快，讓他們可以喘息。他更直言，小孩子確診率上升是胡說八道，不能用1周、2周的數據來看，哪有做決策用這個數據在看的？要看長期趨勢，而CDC資料顯示，基本上6歲以下是風險最低的一群，「你說老師沒有打疫苗不行，才幾個老師嘛，不是有幾百萬劑嗎？一個小朋友可以帶動多少大人，所以我覺得要快」。

李俊毅又說，陳時中認為小朋友比較沒有受疫情指引的能力，「我跟你講，陳部長，我2歲的孫子都已經會戴口罩了，我們要出去散步一下，我說口罩戴好，他馬上自己去拿口罩，叫我幫他調整好，不是不會，讓我們喘息一下」。