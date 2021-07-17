指揮中心指揮官陳時中，經過近4個月，16日總算接種第2劑；台中市長盧秀燕在4月中旬注射AZ疫苗第1劑，如今逾期3個月，17日記者會上有媒體關心何時接種第2劑，盧秀燕表示，因為近期忙疫情，將會找時間施打，遵守中央防疫規定，第2劑仍是打AZ疫苗。

盧秀燕17日主持防疫記者會，被媒體詢問，有沒有打算何時施打第2劑AZ疫苗，她說，一定會施打第2劑，知道衛福部長陳時中打完第2劑沒有特別的感覺，已經超過3個月，她一定會撥空施打。