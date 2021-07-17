距離打第1劑逾3個月 盧秀燕：第2劑會依規定打AZ 16:252021/07/17 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 盧秀燕表示，第2劑仍是打AZ疫苗。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心指揮官陳時中，經過近4個月，16日總算接種第2劑；台中市長盧秀燕在4月中旬注射AZ疫苗第1劑，如今逾期3個月，17日記者會上有媒體關心何時接種第2劑，盧秀燕表示，因為近期忙疫情，將會找時間施打，遵守中央防疫規定，第2劑仍是打AZ疫苗。 盧秀燕17日主持防疫記者會，被媒體詢問，有沒有打算何時施打第2劑AZ疫苗，她說，一定會施打第2劑，知道衛福部長陳時中打完第2劑沒有特別的感覺，已經超過3個月，她一定會撥空施打。 大推AZ 花蓮衛生局長：莫德納是魔鬼圈套 台中輕艇選手張筑涵 力拚東奧金牌 #第2劑 #盧秀燕 #AZ #施打 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹縣維持0確診 第7類教育人員22日四大接種站開打 15:432021/07/17 生活 電腦聯防混打 台中13人被抓包 04:102021/07/17 生活新聞 打第1劑後不適 屏東男首例合法混打 04:102021/07/17 生活新聞 微解封周末 500遊客衝清境農場 搶看綿羊秀 12:452021/07/17 生活 彰化確診者曾至屏東 縣府急消毒 04:102021/07/17 地方新聞 第三輪疫苗預約 澎湖逾6580人選AZ 04:102021/07/17 地方新聞 彰化第三例！68歲男打莫德納4小時後無呼吸心跳 送醫不治 15:172021/07/17 生活 台中蔡蒼柏接警察局長 盧秀燕有信心 04:102021/07/17 地方新聞 王鴻薇批滿口謊言 打安慰劑當然安全 04:102021/07/17 焦點要聞 貨源不穩 靈活接種 柯挺混打 04:102021/07/17 生活新聞 聰明人先打AZ 醫揭關鍵原因：3個月後就知道了 07:502021/07/17 生活 生活熱門新聞 放寬了！在外飲食可脫口罩 陳時中公布最新規定 - 生活 曾搭火車出差屏東 彰化創投男確診 感染源找到了 - 生活 日本原廠揭露AZ有問題 陳時中：那一批沒來台灣 - 生活 變頻冷氣開整天比吹8小時更省電？台電揭正確答案 - 生活 疫苗第二劑怎麼預約？AZ、莫德納作法不同 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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