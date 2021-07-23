雙北未放颱風假 盧秀燕宣布台中快打站明照常施打

大陸河南鄭州暴雨成災，台中市長盧秀燕23日表示，全球氣候變遷，常有天災地變，歐洲日前也發生洪災，她已代表台中市政府跟市民向德國表示慰問，現在發生嚴重水患的大陸鄭州，造成不少人的死傷，她也代表台中市政府與市民表示關心與慰問。

防範烟花颱風恐登台，台中市明日設置的開打站是否受影響？盧秀燕上午受訪時指出，雙北地區今天並沒有放颱風假，疫苗還是可以配送到各個縣市，台中市明天會設大約近60個快打站，有高達3、4萬人要進行大規模的注射，明天快打站照舊開打。

盧秀燕說，密切注意烟花颱風目前是擦邊球，但中南部地區還是要特別注意，因為颱風還在增強當中，如果颱風未來變大，台中部分地區會刮大風下大雨，雖然未直接侵襲台中市，可以看到天氣已有變化。

她提醒市民朋友要加強防颱工作，明天設置的5、60站開打站，目前原則上會照常進行，但也會因應颱風狀況，有新的決定會再向市民朋友宣布。