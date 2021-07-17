國內疫情持續延燒，各縣市首長卯足全力防疫，但防疫期間，六都市長聲量誰最高？據媒體一份橫跨2個月的調查報告指出，台北市長柯文哲總聲量最高，遠超其他五都市長，新北市長侯友宜聲量雖居第二，但好感度居六都第一，高雄市長陳其邁則緊跟其後，奪下第三，桃園市長鄭文燦拿下第四，台中市長盧秀燕第五，台南市長黃偉哲第六。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜。(圖/本報資料照)

據《匯流新聞網》16日公布六都最新網路聲量統計結果，透過《匯流民調大數據網路輿情搜尋引擎》分析5月17日至7月11日數據發現，侯友宜正聲量最高，佔其個人聲量近48%，其中多與「送別新北市確診逝者」、「傳統市場分流」及「砲轟中央微解封」有關。正聲量排第二的則是盧秀燕，佔其個人聲量45.48%，其中多與「大規模快篩」、「疫苗到府施打」有關。正面聲量第三名的則是黃偉哲，佔其個人聲量41.63%，多與「日本人優先施打疫苗」、「傳統市場實聯制」有關。

值得注意的是，負面聲量最高的排名，則是以桃園市長鄭文燦最高，佔其個人聲量近38%，多與「部桃群聚感染」、「機組員3+11檢疫政策」、「被爆藏確診黑數」等。再來是柯文哲，負面聲量佔其個人聲量33.35%，多與「北農群聚感染」、「疫調不確實」有關。第三則是高雄市長陳其邁，負面聲量佔其個人聲量32.61%。