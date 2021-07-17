前美女主播白喬茵是「二寶媽」直批，政府甩鍋給老師，線上教學沒做到超前部署。（白喬茵提供）

前美女主播白喬茵是「二寶媽」，雖然離開公部門，創業「好茵果」賣起水果禮盒，但仍相當關心公共議題。她有感於近日疫情關係，就讀幼稚園的女兒必須在家上視訊課程，讓她笑嘆「我決定先陪玩自學就好，別上線了，免得折磨媽媽也折磨孩子」。她也在臉書寫下千字文，感嘆線上教學沒做到超前部署，質疑教育部似乎全甩鍋給各校老師。

白喬茵提到，女兒讀的幼兒園幾乎每天都有視訊課程，白天隔著螢幕操作美勞、聽故事，下午隔著螢幕上語文，搞了幾次真的累人，逼她乖乖坐好、聽框框裡的老師講話，實在太為難一個3歲小孩，好幾次都是電腦開著。

她觀察到一個現象，班上幾位孩子是不曾參與線上課程的，聽家長們討論才知道，有些是照顧者阿公阿嬤不會使用網路裝置或者家裡沒有電腦，「一啟動科技，馬上出現資源斷層」。

她認為，雖然女兒才幼兒園，本來就不用對學習太著急，但如果擺到12年義務教育來看，這波疫情人手一機的視訊課程，是不是讓一些手邊沒有資源的孩子產生相對剝奪感？這對勤學但家中沒有學習武器的孩子來說公平嗎？

她指出，公立學校長期以來資源匱乏，老師得自己找免費的線上教學軟體，但免費的軟體可同時容納的人數有限，常常不是斷訊，就是學生集體問老師人勒？干擾多、功能陽春，但政府有打算重視此問題嗎？

她直批，三級警戒之後，教育部似乎就全甩鍋給各校老師，自己找時間補課、自己想辦法找教學軟體、自己想辦法克服所有線上的不便，好像只要學生不進學校，就統統沒教育部的事。

她認為，中央政府絕對有義務為後疫情時代做準備，畢竟變種病毒令各國聞之色變，也不排除未來一個不慎就會肆虐全台，若有感染，停班停課可能成為常態，但孩子的學習不能停。

她語重心長說，教育是長遠的社會工程，課綱再怎麼改，現實情況是，有些學生在疫情期間上不到課就是上不到課，期待視訊課程2.0能早日被催生出來。多一點細緻、多一點體貼，讓學生不再因為數位落差影響受教權，這才是我們要追求的「超前部署」，對嗎？