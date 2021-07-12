「林邊好風采」平台除有效促進在地產銷經濟外，有讓社區媽媽有機會大展身手，且不僅是在廚藝方面，繪畫部分也是令人驚豔。（謝佳潾攝）

本土疫情延燒，宅經濟闖出一片天，但後續在物流業無法負荷下，在地產銷經濟趁勢竄出頭，由在地企業與協會共同打造的「林邊好風采」平台，不僅向小農收購農產解決銷路，還整合食材研發料理包，每每推出不到2天就被搶購一空。

「林邊好風采」平台是由林仔邊自然文史保育協會與3家在地企業共同打造，計畫主持人林淑惠指出，協會熟悉許多友善小農，而3企業也是友善農事相關，所以大家原本是計畫一同研究農漁廢資源再利用的可能性，不料疫情大爆發，得先替大家找出路。

她說，餐廳不開，宅配不送，農產出路真的不好找，因此平台夥伴們思考，何不發展在地經濟，協會多年來一直協助在地小農與消費者間搭建「責任消費」的橋樑，它不同市場經濟的消費模式，是種共享的概念，引導消費者重視產品價值而非價格。

她進一步解釋，共享不僅是指小農與消費者間，小農與小農間也是如此，所以當平台向小農收購農產後，會將所有食材研發成新料理、再製成料理包就地販售，一來解決宅配不送問題，二來讓友善耕作的小農能持續堅持理念。

協會總幹事鄭婉阡指出，目前合作的小農散布屏東33個鄉鎮一半以上，而推出的料理包堪稱是「無菜單料理」，也就是小農提供什麼食材，他們就研發什麼菜，至今1個月已推出逾10種料理包，而每一推出後幾乎不到2天就被搶購一空，可見在地經濟不可小覷

「疫情也許是小農的新契機。」長期蹲點林邊光采溼地的成功大學副教授簡義明相當看好這波在地產銷經濟，他說，疫情之前，大家移動方便，很少人會真正認識自己所在地的小農，而今移動受阻、消費習慣的轉變，是小農被看見的機會，甚至還是更落實食農教育的機會，媽媽可以邊煮菜邊講解這就是家鄉的菜。

此外，「林邊好風采」平台除有效促進在地產銷經濟外，有讓社區媽媽有機會大展身手，且不僅是在廚藝方面，繪畫部分也是令人驚豔，她們親自替料理包畫上插畫，從精緻度可看出用心程度。