新冠肺炎疫情期間，商圈的日租套房生意欠佳，竟淪為色情業者一龍一鳳的營業場所，從事「人與人的連結」，恐成防疫破口。（民眾提供／盧金足台中傳真）

當場查扣工作用手機、日租套房磁扣、鑰匙及相關資料。（民眾提供／盧金足台中傳真）

逢甲套房淪一龍一鳳 中市警破獲泰籍女「人與人的連結」

不甩陳時中！新冠肺炎疫情期間，商圈的日租套房生意欠佳，竟淪為色情業者一龍一鳳的營業場所，從事「人與人的連結」，恐成防疫破口。警方在台中市西屯區文華路及逢甲路上日租套房，查獲楊姓色情業者利用日租套房，容留3名泰國籍性工作者女子，從事全套性交易工作，將楊姓色情業者依妨害風化罪嫌移送台中地檢署偵辦；3名泰國籍性工作者，依違反《社會秩序維護法》函請裁處，並移送移民署台中專勤隊收容。

三級警戒延長至7月26日，雖然中央流行疫情指揮中心微解封，適度鬆綁警戒政策，但是尚未解除警戒，台中市政府警察局第六分局持續執行防疫勤務，並積極查緝不法。

警方發現有應召站業者私下營運，為避免人與人接觸感染，造成防疫破口，8日下午五時30分許，持台中地方法院核發的搜索票，查獲40歲楊姓色情業者及3名性工作者，當場查扣工作用手機、日租套房磁扣、鑰匙及相關資料。

西屯派出所所長金桂明表示，西屯派出所員警日前於網路巡邏時，發現色情業者利用網站刊登色情廣告，招攬嫖客上門消費，經員警多日探訪蒐證，兵分多路至西屯區文華路及逢甲路上日租套房，查獲楊姓色情業者意圖營利而利用日租套房，容留3名泰國籍性工作者女子，從事全套性交易工作。

警方強調，查緝不法不因疫情而停下腳步，遇有不法情事必定移送相關單位嚴辦；同時呼籲，疫情期間請民眾共體時艱，務必佩戴口罩、遵守避免群聚、保持社交距離，共同戰勝病毒。