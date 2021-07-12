逢甲套房淪一龍一鳳 中市警破獲泰籍女「人與人的連結」

不甩陳時中！新冠肺炎疫情期間，商圈的日租套房生意欠佳，竟淪為色情業者一龍一鳳的營業場所，從事「人與人的連結」，恐成防疫破口。警方在台中市西屯區文華路及逢甲路上日租套房，查獲楊姓色情業者利用日租套房，容留3名泰國籍性工作者女子，從事全套性交易工作，將楊姓色情業者依妨害風化罪嫌移送台中地檢署偵辦；3名泰國籍性工作者，依違反《社會秩序維護法》函請裁處，並移送移民署台中專勤隊收容。
三級警戒延長至7月26日，雖然中央流行疫情指揮中心微解封，適度鬆綁警戒政策，但是尚未解除警戒，台中市政府警察局第六分局持續執行防疫勤務，並積極查緝不法。
警方發現有應召站業者私下營運，為避免人與人接觸感染，造成防疫破口，8日下午五時30分許，持台中地方法院核發的搜索票，查獲40歲楊姓色情業者及3名性工作者，當場查扣工作用手機、日租套房磁扣、鑰匙及相關資料。
西屯派出所所長金桂明表示，西屯派出所員警日前於網路巡邏時，發現色情業者利用網站刊登色情廣告，招攬嫖客上門消費，經員警多日探訪蒐證，兵分多路至西屯區文華路及逢甲路上日租套房，查獲楊姓色情業者意圖營利而利用日租套房，容留3名泰國籍性工作者女子，從事全套性交易工作。
警方強調，查緝不法不因疫情而停下腳步，遇有不法情事必定移送相關單位嚴辦；同時呼籲，疫情期間請民眾共體時艱，務必佩戴口罩、遵守避免群聚、保持社交距離，共同戰勝病毒。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。