高市交通局配合交通部公路總局「計程車防疫物資補助」政策，規劃無接觸申請及送件管道。（交通局提供／石秀華高雄傳真）

交通部及公路總局7月2日起，針對北北基桃的計程車、貨運司機及平台外送員開始施打疫苗，首波施打人數共計9萬9千餘人，雖高雄疫情較雙北趨緩，但運匠投入防疫計程車、高雄好家載以及討生活載客，也身陷染疫風險中，讓高雄市計程車公會理事長葉國榮12日忍不住問「何時輪到高雄？」。

高雄市政府交通局12日表示，配合交通部公路總局「計程車防疫物資補助」政策，高市共有9300多輛的計程車，即日起可申請補助；為減少接觸風險，交通局此次規劃了多元、無接觸的申請及送件管道，讓運將們能輕鬆申請、安心防疫，共同守護市民健康!

該項補貼措施從110年5月1日起至111年5月31日列管在案的營業計程車均可申請，但不含已環保回收、報停、報廢、繳銷、吊銷、註銷牌照車輛，同車如有重新領牌應分車號申請；補助措施每車每日補貼新臺幣15元，每月補助最高26天，每3個月核撥1次，每期補助上限1170元，補助至疫情警戒標準降至第一級以下或預算用罄為止。

對於該項補助措施，高市計程車公會理事長葉國榮表示，雖然每車每日僅補助15元，但對於疫情期間慘兮兮的運匠來說，也不無小補；葉國榮說，疫情期間，多數運匠每日賺不到500元，有人每天僅入帳2、300元，運匠生活真的很慘！政府開放紓困，運匠可領3萬補助，但也有不少行業的人根本領不到紓困，公會也不敢多說什麼。

不過對於公路總局開放北北基桃的計程車、貨運司機及平台外送員共計9萬9千多人可施打疫苗，葉國榮忍不住問，防疫現階段最重要還是能夠打到疫苗，高雄運匠不論是負責防疫計程車、參加經發局推出的好家載或者每日討生活上街營業，都是第一線和人接觸的行業，染疫風險高，盼公路總局或高市府能及早將高雄運匠列入疫苗施打對象，以防堵疫情破口。