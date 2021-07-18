衛生局解釋，計時是為了回報「個人跑站」施打法的效率，16日已通知各配合醫療單位改採團體衛教。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市府疫苗施打率18日已達22.9％，「台灣醫事行動聯盟」卻發文痛批主管機關衛生局在施打現場用按碼表的方式給醫護壓力。衛生局解釋，計時是為了回報「個人跑站」施打法的效率，16日已通知各配合醫療單位改採團體衛教。

聯盟表示，多數衛生局工作人員在施打站對待醫護的態度，像是對待奴工一樣，毫無尊重可言，甚至拿著碼表測醫師詢問民眾的時間，像是在給醫師壓力。聯盟還批對非高齡者仍採「宇美町式」施打、個人衛教等方式既浪費時間又增加醫護負擔。

衛生局對於按碼表一事強調是子虛烏有，因為行政院系統要求每小時要填寫現場施打人數，要測試「個人跑站」施打法的實際施打能量，計時只是科學方法的其中一環，還要配合流程簡化、意願書用網站下載，都是為了讓接種流程更有效率，讓醫護人員更輕鬆。

對於個人衛教耗時爭議，衛生局表示，從未禁止團體衛教，16日已通知各配合醫療單位，疫苗施打現場取消個人衛教，改為團體衛教。

陳其邁強調，一線防疫人員的壓力確實很大，感謝他們的反饋，市府會根據他們的建議及市民反應持續滾動式檢討。