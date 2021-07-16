台中市快速效率設立疫苗快打站，西屯區、北屯區兩名75歲長輩，感謝快打站醫護人員從進門量體溫、檢查資料、醫師問診、醫護引導至座位、施打疫苗醫護的問候，醫護辛苦看在眼裡，16日委託市議員沈佑蓮、社團法人台中行善團協會、台中市互惠愛心關懷協會，贈送兩名老人家託付500杯飲料、兩家協會加碼捐贈500個防護面罩。

新冠肺炎疫情未完全退燒，疫苗施打率也開始依順序施打，從高齡者開始，台中市西屯區及北屯區有二位老人家，分別為熟識好友，本身於75歲那批施打順序時，分別在北新國中及中山國中快打站施打疫苗。

台中行善團理事長柯朝枝表示，大家都很熱心完成兩名長輩委託，呼籲大家多給快打站人員鼓勵，感謝他們的付出。

兩家協會加碼捐贈500個防護面罩，分贈北屯所有快打站(6處)、西屯所有快打站(3處)，一方面可完成二位老人家好意與心願、希望讓快打站防疫人員在這炎熱的天氣喝杯決明子麥茶消暑一下。

社團法人台中市互惠愛心關懷協會理事長葉庠義說，聽到二位阿伯的委託要來送飲料給快打站的事，真的很開心，自己家中也有老人家前往施打疫苗，回來反應都說不錯，醫護人員都很親切，兩名阿伯以行動來表達。

葉庠義表示，自己帶領的協會捐出防護面罩一同來感謝快打站的付出，期盼順利施打疫苗，攜手對抗疫情，早日恢復正常生活。

市議員沈佑蓮強調，疫情起伏不定，大家都要做好勤洗手、戴好口罩、保持社交安全距離、不可群聚，頂著大太陽也堅持送完六個快打站，力挺醫護及防疫人員，早日終結疫情。