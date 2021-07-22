邊境防疫3＋11爭議未歇，台北市長柯文哲22日表示，改了3次的內容哪有人說「我負責但記不起來」，還耍賴沒有會議紀錄，他直言，監察院要查也查不出什麼東西，批評指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎曾說航空機組員要優先施打疫苗會被全世界笑，這是護航護過頭。

航空機組員檢疫期從14天變7＋7、5＋9、3＋11改了3次，柯文哲接受節目《新聞不芹菜》專訪，今播出時指出，沒有這樣耍賴說沒會議記錄，哪有人說「我負責我記不起來」，以後他也會用這招，議員問他就說沒有會議記錄，「我忘記了、我記不起來」，監察院要查以後再查，但監察院查不出什麼東西。

主持人詢問當印度變種病毒入侵台灣，當時中央更改防疫措施也是慢了好幾拍，柯文哲表示，若重來一遍，他認為航空機組人員要比照醫護人員第一線優先施打，李秉穎說會被全世界笑，「我是教授你也是教授」，護航不要護得太過頭，台灣狀況是用邊境防疫去擋，所以有相關的要比照醫院，每個國家有不同狀況，按照科學精神，該怎麼做就怎麼做。

不過，主持人還提到中央認為印度變毒進來，隔離14天病毒就會變少，柯文哲說，全世界論文早就一堆了，查論文就知道答案，但就是不讀書，任何政策出來丟給專家討論一遍，上網查全世界論文，大家讀過找最厲害的5個專家討論一下。至於疫苗混打狀況，柯文哲說，找5個、10個最厲害的專家討論1個鐘頭，答案就出來了。