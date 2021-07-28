國民黨主席江啟臣昨踢爆外交部於高端疫苗通過EUA後，旋即展開疫苗外交，民進黨團書記長羅致政今天要求外交部嚴查嚴辦吹哨者。對此，國民黨批評，凸顯民進黨「見笑轉生氣」的心虛，呼籲民進黨勇於面對政府近日護航高端疫苗種種匪夷所思的荒謬言行，好好自我檢討，給國人清楚交代。

國民黨表示，蔡政府意圖拿人民納稅錢採購未經國際認證、不成熟的國產疫苗來援外，是離譜且有損國家信譽的不當外交政策，政府內部有人憂心國家形象受損而予以揭發，是基於大是大非的決定，執政黨卻勤於尋覓、懲罰吹哨者，凸顯「見笑轉生氣」的心虛。

對民進黨團指該公文是機密文件，洩漏可能危害邦交，國民黨指出，與國民黨公布外交部高端疫苗援外意願公文相較，蔡政府要拿未做第三期臨床試驗、缺乏國際認證、連國內民眾都鮮少願意施打的高端疫苗給友邦，對國家名譽的危害何者較大？社會各界自有評斷，民進黨團毫無邏輯的邦交受損鬼扯，簡直污辱國人的智慧。

國民黨強調，民進黨在野時口口聲聲說反黑箱、要透明，如今出現有正義感的吹哨者，執政黨不但不思檢討，還揚言要揪出吹哨者，蔡政府為了捍衛自己見不得光的醜陋作為，以專制手段恐嚇公務員，凸顯「見笑轉生氣」。

國民黨呼籲執政黨，應該當國人健康的把關者，不要當特定廠商的推銷員，否則就沒資格執政。國民黨一定會負起責任，把民進黨趕下台，讓援外政策回到正軌。