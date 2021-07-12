台積電、鴻海暨永齡基金會今日宣布各完成五百萬劑 BNt（BioNTech）162b2 疫苗採購並捐贈予行政院衛生福利部疾病管制署作為新型冠狀病毒（COVID-19）防疫使用。預計最快九月底後可按照德國原廠生產排程及台灣接種狀況依序送抵台灣。

台積電、鴻海與永齡基金會有鑑於新型冠狀病毒疫情帶給全球的巨大衝擊，在台灣疫情升溫後，立即評估並積極投入洽商疫苗採購捐贈事宜，感謝多方支持及政府包含總統府、行政院、衛福部與疾管署的授權協助，業已順利完成合約簽署，並將所採購 BNT162b2 疫苗全數捐贈予行政院衛生福利部疾病管制署，預計最快九月底後可按照德國原廠生產排程及台灣接種狀況依序送抵台灣。此次疫苗捐贈專案秉持原廠製造、原廠標籤、直送台灣之三大原則處理，確保疫苗品質符合行政院衛生福利部疾病管制署及相關法規要求。

完成 BNT162b2 疫苗捐贈後，後續疫苗配送來台時程以及施打訊息，將統一依照行政院衛生福利部公告為主。

永齡基金會創辦人郭台銘表示：「從 5 月 23 日向有關當局提出 BNT 疫苗捐贈方案，並自6月1日送件到食藥署，6月18日政院宣佈正式授權至今天剛好7周，這段時間我自知責任重大，阻礙重重，惟我及我們疫苗採購團隊始終抱持希望，也儘可能希望在最短的時間內完成採購及捐贈的法律程序。對大家期待疫苗的焦慮，我與團隊都感同身受。很欣慰今日終於能給社會大眾一個交代。但還不能放鬆，因為持續還要努力催促到貨時間和到貨數量，但這批來自德國原廠直送的疫苗，相信可以協助台灣社會面對疫情時增加信心並且得到喘息。在海外疫情依舊嚴峻的狀況下，台灣未來還是可能有第二波、第三波病毒的侵襲，大家仍應依循防疫規定。團結是克服逆境的解藥，台灣加油，期待疫過天晴。」

台積公司董事長劉德音博士表示：「因應 COVID-19 疫情對世界各地帶來的威脅與挑戰，台積公司運用自身專業知識與資源，協同台積電慈善基金會、台積電文教基金會以及公司海外據點自 2019 年起致力於支援全球防疫工作，提供全球防疫所需資源與協助。此次在台灣疫情嚴峻的時刻，能藉由捐贈疫苗協助抗疫是台積公司實踐企業公民角色的具體實現。相信當克服疫情帶來的挑戰之時，我們也會蛻變得更為強韌。」

鴻海公司董事長劉揚偉表示：「台灣社會此刻最需要的就是疫苗資源。我們全權委託郭創辦人，透過永齡基金會的力量主動洽商引進疫苗，提供給台灣醫療防疫體系，善盡社會責任。鴻海公司深知台灣要建構完整的防疫網，企業團體無法獨善其身，必須加入全社會的防疫團隊及體系。每個社區、家庭才有保障，大家才能渡過難關。」