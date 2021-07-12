明微解封後，太管處預估合歡山區將湧現車潮與人潮，將實施假日交通管制措施，於台14甲線24k處每10分鐘放行20輛車。（羅亦晽攝）

三級警戒延長至26日，不過明天開始部分場域微解封，包含太魯閣國家公園內的遊憩景點及步道，太管處預估屆時將湧現車潮與人潮，停車場及車流將採取管制流量放行，避免造成山區道路出現壅塞回堵情況發生。

明微解封後，合歡山區屆時將湧現車潮與人潮，由於山區停車空間有限，且山路多數蜿蜒坡陡路幅狹窄，太管處配合防疫政策，同時因應與維護合歡山地區交通安全與流暢，各處停車場停車數減為原數量40％外，明起至假日期間，將加強宣導遊憩、停車場空位資訊。

周末時，昆陽至松雪樓路段車輛壅塞或停車場額滿時，太管處將在台14甲線24k鳶峰停車場前啟動「調節性管制」通行，往東行管制，西行不管制，採每10分鐘放行20輛車措施。太管處提醒，台14甲線29至34k昆陽至克難關（昆陽、合歡山主峰登山口、武嶺、遊客中心、石門山、克難關），路段兩側均禁止臨時停車，且屬加強取締路段，切勿任意停車以避免影響車流與受罰。

另外，太魯閣國家公園內含太魯閣台地、布洛灣、天祥、合歡山4處遊客中心，各展館均實施實聯制控管遊客容留；戶外遊憩據點含山月吊橋、流芳橋觀景台、岳王亭吊橋、蘭亭、豁然亭、武嶺觀景台均開放，但各處停車場停車數減為原數量40％，並將視現場狀況加強監測人流，必要時得予關閉。

錐麓古道生態保護區與其他管制區步道等含山屋部分仍維持關閉，已獲得許可進入者其許可證自動作廢，園區步道包括得卡倫、同禮步道、豁然亭、長春祠、崇德、匯德、小錐麓、九曲洞、燕子口、綠水文山、合歡主峰、石門山、小奇萊、合歡西北峰、合歡東峰、合歡尖山、屏風山、合歡溪等將開放遊客從事遊憩活動，不過砂卡礑、白楊、綠水等步道因正施作安全防護工程，仍維持關閉。