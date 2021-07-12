台南檢舉魔人「蘇大媽」去年11月22日晚間7點50分，在台北轉運站欲搭乘和欣客運返回南部，卻因客運業者沒有提供寄物服務，大鬧轉運站還要打電話交通局檢舉客運，嚇得客運業者不讓蘇大媽上車，最後警方到場，蘇大媽仍不停歇，被帶回警局依違反《社會秩序維護法》裁處，簡易庭認定蘇大媽藉端滋擾公司行號及公共場所，裁罰1萬元，但蘇大媽提出抗告，遭士林地院認為抗告無理駁回確定。

警方接獲民眾報案，到場處理的員警要求蘇大媽小聲一點，蘇非但不停止，還說「這邊這麼吵，不要叫我小聲」，客運業者立刻拒絕載送，但蘇大媽持續咆哮40分鐘，經員警告誡已經違反《社維法》第68條，無故滋擾公共場所，蘇仍執意上車，客運業者表示願意全額退費，她又要打電話給市府交通局，投訴客運業者「吃票」。

警方表示，經員警現場告誡制止3次，蘇大媽仍不聽勸告，最後被帶回派出所依法函辦，直到凌晨2點多，蘇大媽才悻悻然離開警局。

民眾當時看到55歲的蘇大媽與客運業者發生口角，紛紛留言「台南人拍手叫好，希望她不要再回來，只能說謝謝台北人，辛苦台北了！」