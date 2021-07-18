防疫別跟錢過不去！台中市府從5月28日全國疫情三級警戒至今，查獲民眾與業者未依規定停業、違反人數群聚規定(室內5人以上、室外10人以上)、未實聯(名)登記及外出未佩戴口罩等行為，共開出848件裁罰，處罰金額達1028萬3500元，其中，以民眾外出於道路上「未戴口罩」被罰最多，共計521件，違反居家檢疫規定遭重罰100萬元，已完全繳清罰鍰，付出慘痛代價。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，新冠肺炎疫情三級警戒延長至7月26日，部分場域雖為有條件鬆綁，但對於民眾外出時應全程佩戴口罩、室內外聚集人數之限制仍維持不變。

法制局統計自5月28日全國疫情三級警戒至今，台中市各級機關對於違反《傳染病防治法》，如「未依規定停業」、「違反人數群聚規定(室內5人以上、室外10人以上)」、「未實聯(名)登記」及「民眾外出未佩戴口罩」等行為，共開出848件裁罰，處罰金額達1千零28萬3千5百元。

其中，以民眾外出於道路上「未戴口罩」被罰最多，共計521件，民眾在市場或賣場、商店，未戴口罩也被開罰96件；案件中，以違反停業或群聚規定被裁處的金額最高，最高被裁罰30萬元。

法制局長李善植表示，台中市府大力宣導防疫措施，強力呼籲「民眾外出須戴口罩」後，外出未戴口罩的裁罰案件，已從6月21日至25日的裁處案件數字高峰達217件，到7月12日至16日大幅下降至74件。

法制局也與行政執行署台中分署密切配合，針對新冠肺炎疫情期間，違反居家檢疫或防疫措施遭罰而逾期未繳案件，優先移送行政執行，強制執行違規民眾的財產，落實防疫政策。

今年1月間因多次違反居家檢疫規定而遭衛生局重罰共計100萬元民眾，因逾期未繳罰單，在法制局與行政執行署台中分署合作下，即時扣押該人名下的電動車及房產，迫使其於日前已繳清罰鍰，呼籲市民嚴守防疫規定，勿心存僥倖。

社區感染風險仍然存在，且尚有本土確診個案，市府提醒市民，確實做好保持社交距離，避免不必要的移動、活動或聚會，出門時，務必全程佩戴口罩並配合實聯制，遵守中央流行疫情指揮中心及市府訂定的防疫規範，除了保護自己，也保護他人。

法制局強調，如被裁罰，只是承受輕微的金錢身外之物損失；但若因違規，造成防疫破口，危及的是大眾身家性命，才是整個社會不可承受之重！務請民眾全力配合。

李善植提醒市民，出門時，務必全程佩戴口罩並配合實聯制進出公眾場域，確實遵守防疫規範；否則，受裁罰，荷包失血事小；危及自身及大眾生命安危，可就嚴重了。