中央流行疫情指揮中心昨宣布全台將在7月27日起降2級，但由於仍要求全程戴口罩、聚會人數限制等，外界認為規範仍嚴格。對此，指揮官陳時中表示，雖然不明感染源個案減少，但是社區傳播鏈仍存在，不可能一個命令就讓疫情停下來。

陳時中表示，採取過於高壓的手段當然不行，現在不明感染源雖然降至10例以下，但是有時候也有10幾、20幾例，不是沒有社區傳播鏈。台灣雖然可以降級，但是要採取高強度管理方式，需要滾動式檢討。

對於世界各國的疫情，陳時中表示，大家只要稍微注意，就可以知道每個國家愛都用盡辦法在兩邊取得平衡，不能一個命令就讓疫情停下來，一定是滾動式檢討。

至於目前雙北禁內用，民眾是否會湧入鄰近的基隆用餐？陳時中表示，北北基桃來說，雙北的疫情仍維持一定的數目，雖然不算多，但是比其他地方多，雙北不開放內用的作法可以理解。

對於會不會擔心影響到其他地方？陳時中說，本來就是一日生活圈，這種可能性會有，因此各縣市自己的防疫措施要做好，且不是只有雙北民眾會到別的地方，任何地方的人都會有，因此出入公共場所者，若有症狀、接觸的可能，就盡量避免外出，口罩一定要戴好。