全台疫情警戒將自7月27日由三級警戒降至二級，台中市長盧秀燕24日在中市流行疫情指揮中心記者會宣布，中市727後補習班有條件實體復業。

台中市長盧秀燕指出，許多家長都關心補習班復業問題，台中市有近三千家補習班，從業人員多達兩萬人，且教育對象都是沒有打疫苗的兒童，因而在中央指引外，中市另要求要實體復業的補習班，必須提出申請，復業三天前必須有所有從業人員要有快篩陰性證明，復業後也需要定期快篩，且授課時應戴口罩、面罩等雙罩。