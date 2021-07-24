盧秀燕宣布 727後台中補習班有條件實體復業 15:222021/07/24 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市7月27日將依中央指引有條件開放補習班實體復業。（台中市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台疫情警戒將自7月27日由三級警戒降至二級，台中市長盧秀燕24日在中市流行疫情指揮中心記者會宣布，中市727後補習班有條件實體復業。 台中市長盧秀燕指出，許多家長都關心補習班復業問題，台中市有近三千家補習班，從業人員多達兩萬人，且教育對象都是沒有打疫苗的兒童，因而在中央指引外，中市另要求要實體復業的補習班，必須提出申請，復業三天前必須有所有從業人員要有快篩陰性證明，復業後也需要定期快篩，且授課時應戴口罩、面罩等雙罩。 夏天血壓降低 出現3症狀有風險 快就醫討論減藥 中市偵查隊長遭爆開佛堂逼捐錢聽課 督察室展開調查 #復業 #補習班 #中市 #實體 #有條件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北兒童新樂園、動物園 8月起有條件解封 04:102021/07/24 地方新聞 台東開放餐廳內用 熱氣球研議中 17:372021/07/24 生活 南投縣幼兒園教職員工施打率已逾9成 27日起有條件開放 16:542021/07/24 生活 診所逆時中遭網嗆「等著被燒成焦屍」 陳時中回應了 14:582021/07/24 生活 萬華辛苦了 柯文哲宣布給予強制停市業者核發2萬元紓困金 17:132021/07/24 生活 中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體 03:352021/07/24 兩岸 體恤夜市攤販停業之苦 雲林發放紓困金 18:272021/07/24 生活 陸國務院港澳辦：堅決支持陸外交部對美國有關人員和實體對等制裁 17:312021/07/24 兩岸 快篩得自費 補教業怒喊給我疫苗 04:102021/07/24 焦點要聞 台南「順時中」 7／27起開放餐廳內用 11:322021/07/24 生活 太給力！中辦國辦印發「雙減」意見 減輕學生課後補習負擔 20:552021/07/24 兩岸 生活熱門新聞 高端EUA過關台灣人想打嗎？最新民調出爐這選項一面倒 - 生活 桃園本土3確診 足跡包含超商、公園、藥局 - 生活 放水是對的！翡翠水庫昨放流到70％ 最新數據曝光太狂 - 生活 男人趴傳播鏈再擴大！彰化今＋2 足跡到過台鐵員林站、彰化2超商 - 生活 打完2劑疫苗仍確診 醫曝接種關鍵：這樣就算任務成功 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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