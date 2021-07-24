台中市長盧秀燕24下午宣布台中市餐飲７月２７日後將採限制性內用。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

全台疫情警戒將自7月27日由三級警戒降至二級，繼彰化、南投以及台南、高雄宣布開放餐飲內用後，台中市長盧秀燕也在下午中市流行疫情指揮中心記者會公布，中市727後有條件開放餐飲內用。

盧秀燕強調，台中市是採限制性的開放餐飲內用，除依照中央的指引需設隔板、桌與桌之間要有1.5公尺的距離、實聯制等；雖然中央指引中要求餐飲內用必須採個人套餐與盒餐方式供餐不能共食，但盧秀燕在記者會上指出，台中市要求要要公筷母匙，她說，雖然有隔板，但怕大家點同一盤菜共食大家夾來夾去是有危險的，因而要求公筷母匙。

另外，中市也要求餐廳一定要張貼容留人數於店門口，並要求餐飲人員要落實管理戴口罩、加強清消，盧秀燕強調，台中市政府將加強稽查，她並且說，如果做不到，就只能維持外帶外用。

張峯源強調，市府將加強稽查，如經查核未戴口罩、未落實實聯制、未公告場所容留人數、現場人數超過容留人數以及未辦理量測體溫，就會依照傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元罰款。