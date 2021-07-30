台中市30日本土確診、境外移人個案皆為零，市長盧秀燕7月30日在中市疫情指揮中心記者會上宣布，由於疫情平緩，加上議會開議在即，台中市疫情指揮中心記者會未來將改為不定期召開，市府也會全力拚市政、拚建設以及拚經濟。

台中市自5月15日疫情爆發以來，以每天至少一場疫情記者會和市民朋友說明疫情狀況，以及相關防疫措施，累計已77場，盧秀燕說，有鑑於中央流行疫情指揮中心自7月27日已將疫情警示由三級降為二級，加上台中市近半個月疫情平緩，且台中市議會將在八月開議，市政團隊依法要到市議會備詢，因而防疫記者會將由天天召開改為不定期召開。

盧秀燕也在記者會上公開目前台中市疫苗接種狀況，截至30日上午10點全市接種第一劑人口已突破84萬6574人，對照台中市可接種18歲以上人口接種率達36.09％，如對照全人口接種率則為30.02％，也都突破3成。

而透過1922疫苗預約系統第四輪施打也從7月30日開始至8月6日分醫療院所以及快打站兩大系統展開施打，台中市衛生局副局長陳南松說明，台中市有16萬8929位市民收到簡訊，中央同意撥發10萬2千劑疫苗，加上中市結餘2萬劑，因而台中市開放12萬6328人次預約接種，其中缺少的疫苗數也將積極向中央爭取補撥。