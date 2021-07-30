中央氣象局資深預報員朱美霖，明後2天受到西南氣流及低壓帶影響，中南部則有大雨或豪雨出現，南部則有局部豪雨以上等級出現，至於北部則有午後雷陣雨，可能有局部大雨出現，而且易有短時強降雨，會伴隨雷擊強陣風等現象。

朱美霖說，受到西南風增強，今天降雨已有明顯增加，南部一整天都有陣雨或雷雨，中部有局部降雨，北部及東半部午後也有陣雨；如今天新北市時雨量就出現80毫米、恆春半島也有明顯降雨。

預報員葉致均指出，明天下半天後雨勢越趨明顯，而後天則是一整天皆有明顯雨勢。