西南氣流慎防致災 氣象局：明後天南部恐有豪雨以上雨勢 17:562021/07/30 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央氣象局指出，明後2天受到西南氣流及低壓帶影響，中南部則有大雨或豪雨出現，南部則有局部豪雨以上等級出現。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局資深預報員朱美霖，明後2天受到西南氣流及低壓帶影響，中南部則有大雨或豪雨出現，南部則有局部豪雨以上等級出現，至於北部則有午後雷陣雨，可能有局部大雨出現，而且易有短時強降雨，會伴隨雷擊強陣風等現象。 朱美霖說，受到西南風增強，今天降雨已有明顯增加，南部一整天都有陣雨或雷雨，中部有局部降雨，北部及東半部午後也有陣雨；如今天新北市時雨量就出現80毫米、恆春半島也有明顯降雨。 預報員葉致均指出，明天下半天後雨勢越趨明顯，而後天則是一整天皆有明顯雨勢。 西南氣流挾致災性豪雨來襲 4日雨區曝光 這2天雨勢最劇 #出現 #豪雨 #雨勢 #氣象局 #西南氣流 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西南季風影響連日多雨 吳德榮：明起嚴防致災雨勢 09:212021/07/30 生活 西南風吹拂降雨多溫降 30日用電量回歸平穩 09:102021/07/30 財經 無症狀的B、C肝帶原者注意！ 醫：都是肝癌高危險群 16:002021/07/30 健康 今起全台防「致災性降雨」 南高屏大雨特報 東南部防焚風 05:072021/07/30 生活 居家防疫久坐 當心提高憂鬱風險 10:222021/07/30 健康 「大魔王」西南季風來襲 重拳9連發！中南部恐致災 07:382021/07/30 生活 父親節聚餐成破口？柯文哲示警：1周後就會反應出來 16:212021/07/30 生活 阿里主導 黃明端掌蘇寧易購 04:102021/07/30 全球財經 西南氣流挾致災性豪雨來襲 4日雨區曝光 這2天雨勢最劇 20:502021/07/30 生活 較去年多166隻 台南水雉夏季調查數量喜增至1307隻 15:252021/07/30 寶島 《傳產》房市買氣解封 7月交易回溫 17:232021/07/30 財經 《通信網路》美律Q3營運回溫 黃朝豊：缺料明年Q1才舒緩 17:062021/07/30 財經 嘉義爆群聚感染 餐飲內用決策恐有變化 12:022021/07/30 生活 生活熱門新聞 月光族吃窮人版海鮮握壽司 1萬人一看照片全笑翻：你贏了 - 生活 林昀儒陸籍教練訪談曝光 網看呆直呼完全值得：專業度沒法比 - 生活 西南氣流挾致災性豪雨來襲 4日雨區曝光 這2天雨勢最劇 - 生活 職場》台積電面試被問「顧父母會請假」 網冷回一句神破梗 - 生活 雙北有望解禁！專家點評開放內用缺失：別再葬送自由呼吸的權利 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。