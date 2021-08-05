中央氣象局發布輕度颱風盧碧海上警戒，今（5）日上午8時許中心位於金門西南方約220公里的海面上，中央災害應變中心二級開設，預估颱風盧碧將登陸大陸地區，5日至7日影響台灣最為劇烈，降雨區分布於中南部、金門、澎湖。

根據最新氣象資料顯示，颱風盧碧今（5）日8時颱風暴風圈已進入台灣海峽，對台灣海峽構成威脅。颱風外圍環流影響，今台灣海峽、東南部海面及巴士海峽風浪亦逐漸增大；澎湖、金門、馬祖及中南部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風。

此外，東沙島亦有8到9級強陣風，鄰近海域風浪明顯偏大；北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生，前往海邊活動應注意安全。

中央災害應變中心舉行第三次工作會報，由副指揮官、經濟部次長陳正祺主持，陳表示，台灣仍處於低壓帶影響中，加上本次颱風路徑外圍環流，預估仍對西部地區陸上帶來強陣風及強降雨衝擊。

目前農委會已針對高雄及屏東部分鄉鎮發布土石流黃色警戒，土石流溪流潛勢區轄管地方政府利用今日白天完成離災避災整備措施，並依防疫指引妥善執行收容安置作業，以保護民眾生命安全。