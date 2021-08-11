宏正(6277)今(11)日舉行「2021下半年營收展望&智慧製造產業佈局」線上媒體說明會，宏正發言人陳健南表示，因應零組件及原物料漲價，下半年宏正的產品項目將會再度調漲價格。今年原物料中的鋼價上漲了6成，為反應成本屬於機櫃類的產品已和客戶說明，3Q價格將再漲一波，而非機櫃產品也視各別零組件的漲價情況，收取附加費。

對於今年原物料價格上漲，以及新增的機櫃產品可能影響毛利率表現，陳健南表示，宏正會透過漲價來反應成本，維持毛利率在60%左右。至於缺料部分，陳健南則強調，對內採調貨和替代料策略，對外則以先滿足高階產品及漲價因應。以機櫃類產品來看，現在的訂單能見度已經到了明年的5~6月，國外客戶追單追得很凶！

儘管受到疫情衝擊，宏正上半年仍繳出優異成績單，合併營收較去年同期呈現雙位數10%成長，毛利部分雖受到全球原物料緊繃與成本漲價影響，合併毛利率仍維持59%高標表現，稅後每股盈餘2.52元，董事會亦決議配發現金股利2.3元，配發比例超過9成以上，共計2021年將配發5.3元現金股利，為股東帶來穩定的投資報酬。

展望下半年，因訂單需求不變，宏正樂觀看待營運表現，尤其面對疫情新常態趨勢鎖定的4大聚焦產業(政府、醫療、教育、智慧製造)，其中智慧製造產業於亞洲區2017-2020年的銷售年複合成長率達22%，已展現出強勁的成長態勢，宏正將以其垂直整合能力與橫向合作模式逐步建構完善的智慧製造生態系，協助製造業客戶邁向數位轉型。

宏正自動科技資深副總經理林勇達表示：「為製造業客戶實現Space Shift空間平移與Digital Twin數位分身是宏正於智慧製造產業的價值主張，透過我們的RCM(Remote Control & Monitoring)遠端監控解決方案，可以完整實現高科技產線的空間平移，無論即時生產狀態監控或異常處理，都能在遠端完成，大幅降低進入無塵室的需求；此外，宏正的智慧製造解決方案，還可進一步實現數位分身，在數位世界重製、模擬、改善實際生產流程，以協助客戶實現無人化與自動化的終極目標。」

林勇達進一步指出，宏正採行具有規模經濟利基的智慧製造服務模式與架構，價值核心來自本身的垂直整合能力與橫向合作能力。宏正擁有RCM軟硬體整合方案，且具備系統整合顧問服務能力，並且積極與第三方軟體夥伴合作，從MES製造執行系統的各種生產製程應用軟體整合、OCR光學辨識代操，未來也將實現各項AI-Powered軟體服務合作計畫，建構出完善的宏正智慧製造生態系。