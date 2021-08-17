精密金屬機械加工大廠時碩工業因高階越野自行車及電動自行車齒盤、半導體設備及油氣探勘產品等訂單增長，抵銷汽車零組件因車用晶片短缺而遞延出貨，上半年合併營收攀升至21.68億元，創同期新高，EPS從去年同期0.71元增加至1.06元。時碩7月合併營收回升至3.7億元，年成長42.65％，時碩對下半年營運審慎樂觀。

時碩第二季合併營收10.35億元，年成長53％、稅後淨利0.21億元，EPS回升至0.29元，一改去年第二季受大陸爆發疫情影響，出現虧損的局面。時碩表示，時碩出貨因車用晶片短缺而遞延，自行車主要客戶拉貨力道穩健，使得第二季就產品銷售比重來看，汽車傳動應用占比為31％、汽車安全應用占比15％、工業應用占比達50％、航太應用占比4％。

時碩指出，時碩上半年高階及電動自行車零組件銷售維持強勁成長，加上半導體設備與油氣探勘產品零組件延續成長動能，上半年合併營收21.68億元，飆同期史上新高，稅後淨利為0.75億元，EPS回升至1.06元。

時碩7月合併營收3.7億元，年成長42.65％，前七月合併營收25.38億元，年增幅35.07％。時碩表示，時碩對下半年維持審慎樂觀看法，期待車用晶片供給，可以在第四季逐步獲得改善。時碩也會將持續針對製程與產品結構，進行優化，專注智慧製造確保生產效率最佳化，並強化供應鏈管理能力，提升結構性獲利能力，今年追求兩位數成長目標不變。