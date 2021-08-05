位於鵝鑾鼻西方約350公里的「盧碧」颱風，暴風圈已籠罩台灣海峽，今天到周六離台灣最近，氣象專家吳德榮表示，目前颱風往北北東前進，上午將在大陸汕頭東側登陸，持續往北移動，可能減弱為熱帶低壓，但轉向台灣北部海面時，有再度發展為輕颱的趨勢，需密切觀察，不過今天到周六西南季風仍會為中南部帶來致災性降雨，且西南季風影響還要持續到下周四才結束。

「盧碧」今天上午登陸後，可能受地形破壞減弱為熱帶低壓，明天至周日再轉向台灣北部海面，有可能再度發展颱。(翻攝自氣象局)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，「盧碧」在西南風季風環境內，為超小型輕度颱風。今天路徑潛勢預測圖顯示，「盧碧」上午將在汕頭東側登陸，由於範圍不大，僅台灣海峽、東沙島海面受颱風威脅，之後沿著福建北上轉向東北，今、明兩天金門受颱風外圍影響、風雨略增強，若颱風受地形破壞減弱為熱帶低壓，金門所受影響更小，台灣海峽受威脅的時間將更縮短。

吳德榮表示，明天至周日「盧碧」再轉向台灣北部海面，有再度發展為輕度颱風的趨勢，此時路徑不確定性範圍更大，需密切觀察。而「西南季風」持續對本島迎風面帶來致災性降雨的威脅，並未因「盧碧」轉折的小插曲而有所改變。至於另一熱帶低壓TD12在台灣東方海面，也有發展成颱風的趨勢，預測向北轉東北前進，漸行漸遠，對台無威脅。

氣象局也表示，「盧碧」今天至周六離台灣最近，今天中南部有大雨或豪雨，北部、東半部不定時有局部降雨，周五、周六（6、7日）受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨；中南部有局部大雨或豪雨，其他地區亦有局部較大雨勢發生；澎湖、金門、馬祖陸續出現陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率。

至於近日天氣，吳德榮表示，今天至下周四(12日)西南季風持續，大氣很不穩定，其中有中小尺度對流系統發展的條件，伴隨劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨等，迎風面西南部受威脅最大，其他地區受影響相對較小，至於明天至周日(6至8日)天氣變化則與颱風的動向略有相關，仍應密切觀察。由於連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流，低漥地區防淹水。下周五(13日)太平洋高壓增強西伸，結束長達3周的西南季風型態，轉為夏季型天氣。