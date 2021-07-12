三級警戒邁向微解封，電影院、健身房開放營業，但安親班、補習班卻遲未開放，立委賴香伶12日邀請勞工家長、補教業者召開記者會，業者指出，勞工因工作拜託安親班幫忙照顧子女，但補教業者擔心挨罰不敢收留，業者只好帶回家中幫忙照顧。賴香伶表示，上述案例凸顯勞工、補教夜恢復的迫切性，讓不特定者進出的電影院可開放，安親班、補習班沒道理被要求不開放。

去年疫情發生開始勞工被迫減班停薪，賴香伶針對此情形提修法案明訂政府按日提供部份給薪的防疫照顧假；惟政府採一次性定額發給家庭防疫補貼。上週疫情指揮中心宣布微解封，開放電影院、健身房營業，餐廳可內用，卻不開放幼兒園、安親班、補習班，令人不解。

家長羅靖為、林碩彥表示，勞工不僅面對減班停薪收入減少的處境，更要面對孩子停課採線上教學的各種支出，都為家庭經濟帶來沈重的負擔，同時為了把握多賺一點收入的機會，甚至有家長把小孩帶至公司上班，卻只能把小孩放在倉庫，另外因無暇顧及孩子在家的學習狀況，不僅易發生親子衝突，兄弟姐妹一邊上課一邊吵架、打架也時有所聞。

政府宣佈7/12微解封，可去健身房運動、至電影院看電影、9 人以下可組團出遊，但卻說補教業染疫風險相對高無法解封上課，補教業從業人員對此感到憤怒。

補習教育事業協會理事長謝智芳表示，補習班人員進出都是固定的，會確實做到量體溫、帶口罩、設置安全隔板並控制場所的容留人數…等防疫措施，質問陳時中部長到底懂不懂補教業？並和18個教育團體在公共政策平台發動連署，要求在7月26日前為高中以下補教業教職員工造冊施打疫苗完畢，因為屆時若未施打完畢卻得接受學生來上課，與現在未施打無法接受學生上課豈不是自相矛盾，此外目前通過紓困申請的業者僅約一成，多數業者都沒領到紓困，也是一大問題。

新竹的補教業老師胖龍提及，一直以來補教業陪伴孩子學習成長，讓家長可以無後顧之憂在工作上衝刺，在這波疫情衝擊下工作幾乎停擺，不只學生流失造成營運上的虧損，紓困更是難以到位，以新竹市為例，申請通過紓困補助的業者不到10%。這次疫情開始計程車業者不只可以維持營業，且直接撥款紓困，補教業被勒令停業，紓困不僅要經?繁瑣的申請程序，想要審核通過也難如登天，實在是令人不解。

同為新竹補教業老師紀昀則談到線上上課學生專注力及思考力不足，學習成效大為下降，同時學生一邊上課一邊看小說漫畫追劇的情形也經常發生，期望政府趕快解封，不要錯過暑假提升孩子學習水平的好時機。

賴香伶再次呼籲，政府對於被勒令停業的補教業紓困程序應更簡便，同時高中以下補教業及幼托業從業人員應馬上造冊，於7月26日前施打疫苗完畢，並且儘速開放補教業、幼兒園恢復上課。