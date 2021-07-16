指揮中心日前宣布13日起「微解封」，導致地方政府與民眾無所適從，民眾黨立委張其祿、高虹安認為，是否解封關鍵在於疫苗覆蓋率，不過，根據第三輪疫苗意願登記及剩餘疫苗數量來看，恐有277萬人恐預約不到疫苗接種，呼籲政府應加速當前疫苗採購進度，並調整疫苗接種順序的依據，以年齡為原則，精準施打優先族群。

張其祿指出，法國、新加坡、韓國等國都針對逐步解封有明確的規畫、目標及分級解封日期，且每個解封階段都有明確的全國通用措施，尤其是新加坡、韓國及法國等國的一劑疫苗接種率都比台灣高出許多，且這些國家在實施解封階段性計畫，都是全國接種率達到一定的安全比例上才進行。

張其祿說，日本、新加坡、英國等國為確保疫苗供應無虞，多以「提早」以及「超量」購買自己人口所需兩倍以上的疫苗量，反觀台灣疫苗採購數量僅能覆蓋六成五的人口數，因而需要透過民間企業自行採購疫苗。

第三輪疫苗意願登記截至昨下午5時，共有757萬人完成登記，根據行政院等相關數據，目前全台約剩480萬劑疫苗，代表第三輪意願登記的人群中，恐會有高達277萬人無法取得預約接種。

民眾黨團認為，在疫苗數量不及有意願接種人數的狀況下，政府未來應以「年齡」來排定疫苗的接種順序，以減少類似二類及七類的優先情形，才能減少特權疫苗的爭議及確保民眾的生命安全，同時提早規畫特定族群接種，例如12至18歲人群接種BNT疫苗，以面對未來的開學及升學考試。

高虹安說，目前國際上研究指出，只有BNT疫苗可讓12歲以上青少年接種，且根據輝瑞的研究顯示，接種疫苗的青少年，抗體反應表現甚至比成年人來得更好，雖然台灣目前沒有BNT疫苗，不過，台積電、永齡基金會洽購的1000萬劑BNT，未來到貨後，應該優先提供學生族群施打，以利盡快能重回校園學習。