一名來自西巴的交換女大生，去年12間與女友人，到高雄一家百貨公司的更衣間試穿衣服，赫然發現一名24歲黃性男子，將手機伸進門簾隙縫偷拍，當場嚇得2人驚聲尖叫，警方獲報到場將偷拍狼逮捕送辦，黃男坦承犯行，事後表示願以7萬元和解，但其中1女拒絕，高雄地院審理後將他判拘役55日，緩刑2年。

據「自由時報」，黃男事發當日看到一名巴西辣妹與女友人，到高雄夢時代買衣、試衣，被2人美色吸引後起色心，見2女進試間試衣只用門簾遮掩，就拿起手機從縫隙偷拍。

巴西女大生更衣過程中，發現疑似手機「鏡頭反光」，仔細一看，看到有人將手機伸進試衣間裡偷拍，當場嚇得發出尖叫聲，店家緊急報警，將黃男扭送警局偵訊。

黃男坦承，當天對2名被害人偷拍3次，其中包括巴西女大生在更衣畫面，但都只供自己欣賞，檢方調查後依妨害秘密罪將他送辦。

高雄地院審理時，考慮黃男一時失慮觸法，且願意賠償巴西女大生7萬元和解金換取原諒，但另一名被害人不接受和解，審結後將黃男判處拘役55日、緩刑2年，犯案iphone手機沒收。

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