宜蘭南方澳大橋2019年10月1日崩塌後，引發全國各界對於橋梁安全的關注，雲林縣共有16座達U4危險橋梁必須立即緊急維修處理，為全國最多，經業務單位規畫設計與施工，於今年5月底前全數完成通車，改建速率傲視全國，整體經費共計1億526萬3000元。

雲林縣長張麗善表示，縣內16座U4危險橋梁，有8座立即派工維修，於2019年當年度完成修繕，另有8座須辦理重建，包括台西鄉N11號橋、N13號橋、口湖鄉N24號橋、N15號橋、德鴻橋、下崙3號橋、四湖鄉N9號橋、林厝大排水橋，今年5月底前全數完成通車。

張麗善說，依據109年度橋梁檢測成果，縣內尚有164座橋梁待修，其中8座須辦理改建且多屬公所權管，現已辦理相關程序，縣府將積極推動，以維護縣內橋梁的安全性。

張麗善指出，維持用路人行的安全是政府的責任，雲林縣U4危險橋梁在超前部署的狀況下，改建速率全國第一，感謝中央考量地方政府財政困難，給予協助9294萬5000元，後續U3橋梁維修，也盼中央持續給予協助，以減輕地方財政負擔。