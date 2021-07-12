2021中華職棒新人選拔會12日登場，眾所矚目的各隊首輪指名選手，今年皆由旅外選手統包，寫下中職新紀錄。味全龍隊以總教練葉君璋在選秀前設定的「即戰力優先、重質不重量」策略，首輪如願獲得即戰力捕手吉力吉撈鞏冠（Giljegiljaw Kungkuan，漢名朱立人），球團將端出最大誠意邀請他加盟，為味全龍下半季增添長程砲火。

受新冠肺炎疫情影響，今年新人選拔會首度採線上會議進行，味全龍隊選在天母棒球場，由任中傑領隊、葉君璋總教練等代表出席，與中職連線參與線上選秀。同樣受疫情影響，今年新人測試會取消，報名選手直接併入選秀，也讓今年參與選秀人數高達157人，今年參與選秀的旅外選手共有6位，也是自2015年以來、相隔6年最大一波「海歸潮」。

葉總教練指出，創辦人魏應充先生相當尊重團隊專業，對於球隊的期許始終如一，希望球隊能以專業的精彩賽事回饋球迷並帶動棒球生態圈發展，並且發揮社會影響力、回饋社會。球隊在專業需求考量下，今年著重從以戰力補強來選秀。

味全龍隊首輪如願指名曾加盟美國職棒克里夫蘭印地安人隊的吉力吉撈鞏冠（朱立人）。葉君璋總教練表示，首輪能選到吉力吉撈鞏冠相當開心，「經過旅外的洗禮，對於小朱（鞏冠）蹲捕技巧有一定的信心！」球隊更看重的是他的長打能力，相信這位即戰力選手若能順利加盟，可立即為球隊作出貢獻。

結束8年旅外生涯，27歲的吉力吉撈鞏冠正值當打之年，他對於回到台灣、加入中職一直充滿著熱情與期待。因為過去在印地安人小聯盟體系與葉君璋總教練熟識，去年底返台後鞏冠就跟著味全龍隊訓練，對於獲味全龍首輪指名，他表示：「非常開心能加入味全龍！」鞏冠說，在跟著味全龍隊訓練的時光裡，「我適應得很好，在這邊的訓練以及球隊的氣氛都非常好，大家都很有活力！」對於自己年紀在隊中稍長，他表示，他也會從自己本身做起，盡全力幫助隊友，相信最後一定能幫助球隊。

選秀前，吉力吉撈鞏冠也難得分享心情，他說自己很喜歡接球，很享受球進手套那一刻的感覺，談起陣中投手，他稱讚王維中、徐若熙的球質很好，跟他在國外接到不少優異投手的球時感覺一樣。若被味全龍隊指名，相信下半季有機會能在一軍出賽，這位攻擊型捕手迫不及待想上場比賽，並且期待跟中職投手對決。鞏冠表示，今年在二軍的出賽與調整就是為了迎接一軍的比賽，若真的順利能在下半季出賽，對他而言，就如同旅美時期待升上大聯盟一樣，他會把自己隨時準備好，然後盡全力去享受比賽，並且為球隊拿下勝利。