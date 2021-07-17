樂天桃猿17日繼續在桃園主場迎戰味全龍，靠著先發投手黃子鵬6局僅失1分好投帶領，以5比1勝出，奪下2連勝；黃子鵬也收下本季第3勝（另有4敗）。

黃子鵬本季前3次先發面對龍隊取得1勝1敗戰績，今天是復賽後首度先發，也是猿隊首名先發的本土投手，只在6局上被龍隊洋砲赫雷拉敲出陽春炮，失掉唯一1分。

賽後猿隊總教練曾豪駒解釋讓黃子鵬在土投打頭陣的原因，他表示，「子鵬本季表現滿穩定的，這陣子在投手丘上也越來越沉穩，都持續在成長，對戰龍隊的自責分率也不錯。」

黃子鵬此役用90球投6局，只被敲4支安打，僅因陽春全壘打失掉1分，本季對龍隊戰績取得2勝1負，談到對戰龍隊表現不俗的關鍵，他表示，賽前投手教練都會做提點，達到一定的效力。

不過他在2局上連續保送赫雷拉、黃柏豪，成為比賽唯一小缺點，黃子鵬說：「自己太謹慎了，自己不想要投無意義的保送，反而太謹慎又投出保送。」