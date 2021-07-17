中職延賽近2個月，樂天桃猿強打者陳俊秀也升格成為新手奶爸，復賽後手感不中斷，最快在17日補足打席，有望擠下富邦悍將高國麟，空降打擊王。

陳俊秀季初一度因傷下二軍，導致打席數不足，傷癒歸隊後他努力補足打席數，今天賽前只差5打席就能進入打擊榜。對於有望在今晚登上打擊王，他說：「沒各別去想打擊率，只希望健康出賽，每個打席內容都打出自己的要求。」

陳俊秀復賽首戰選到3次保送，昨天再繳出3支2，能夠將延賽前的好手感帶到復賽，他點出關鍵在於「心態」，「雖然這兩個月沒有比賽，但還是有自己調整，重點在心態，每次練習都在揣摩比賽的感覺，模擬對決每個投手的心態，調整的還不錯。」

昨天是猿隊本季3度對決味全龍新秀強投徐若熙，靠著中心打線適時發揮搶勝，陳俊秀表示，球隊在延賽期間有針對速球去練習，發球機打很多速球，「大家打擊上也有做些改變，比較快進入狀況。」

談到升格成為新手奶爸，陳俊秀忍不住笑意，「很開心，更有責任的感覺，也都還在學習。」他透露，兒子Jason算是「天使寶寶」，只有在肚子餓時才會哭，「之前他都不哭，有一陣子還很緊張他怎麼都不哭，但後來知道不能讓他餓，都還滿穩定的。」