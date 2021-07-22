國內先前爆發市場群聚，中央與北市府共同成立「聯合前進指揮所」，台北市長柯文哲今指出，指揮官王必勝對批發市場「只是看一看、講一講」，被質疑暗諷對方沒幫助。對此，王必勝回應，沒有想過自己有什麼貢獻，同時也特別點名感謝台北市副市長黃珊珊等人。對於感謝名單未見柯文哲，他表示，台北市的前進指揮所指揮官是黃珊珊，並沒有特別挑過誰。

王必勝今發文表示，他去過很多地方參與疫情的處理，也面對過很多不同的團隊，在現場心裡只想兩件事，第一是趕快把疫情處理下來，第二是如何加強管理讓類似事件不再發生。大家共同的目標，就是「疫情儘快退散，回復正常生活」。至於自己有什麼貢獻，他沒有往那裡想過。

疫情處理方面，王必勝表示，中央、地方、民間三者缺一不可，各司其職，互相合作，這是很基本的概念。過程中發現的問題，透過各種方式去改善，避免重蹈覆轍，也是必要的作為。直到現在，他每天都關注著我去參與處理過的地方，透過在地聯繫的管道，追蹤疫情變化及管理措施的落實，不知不覺間，也跟他們都成了互相關心的好朋友。

對於這次跟台北市的合作，王必勝特別點名感謝黃珊珊、北市聯醫璩大成副總院長、許家禎副總院長，以及其他默默辛勤工作的市府團隊。對於為何感謝名單未見柯文哲？他受訪時表示，他自己是前進指揮所的指揮官，而台北市的前進指揮所指揮官則是黃珊珊，是對等的工作對象，其餘名單也是一起共事的對象。他也強調，就像沒有特別點名陳時中指揮官一樣，他並沒有特別挑過誰，只是就接觸過的人來謝謝他們的合作，就像在京元電時，也特別謝謝苗栗縣衛生局長張蕊仙。

王必勝進一步表示，應回到事情的本質，一起努力做防疫 ，中央、地方及相關的單位，大家都有各自要做的事。中央如果需要調度、幫忙我們就會去做，甚至說我們去到那裡，防疫醫師也會提供專業意見，工作的細節很多，沒有說誰特別重要，每個人都很重要。