儘管獨行俠老闆庫班才剛放話力挺「波神」波爾金吉斯，可惜《ESPN》知名球評史蒂芬史密斯偏偏不吃這套，仍在節目中爆料獨行俠正在計畫把波爾金吉斯交易出去，原因除了他跟明星隊友東契奇無法融合，更因他嫉妒東契奇在球隊的特殊待遇。

由於獨行俠在今年季後賽首輪遭到快艇4比3淘汰出局，不少人都把表現低迷的波爾金吉斯當作指責對象，逼得庫班不得不出面力挺，「我認為波爾金吉斯遭受不公平對待，他完全按照教練指示去做，我甚至必須指正兒子對他的不當批評。」

沒想到史蒂芬史密斯卻把庫班這番話當作耳邊風，仍在節目中放話，「我的消息源告訴我，獨行俠內部認為波爾金吉斯跟東契奇之間沒有建立良好關係，甚至波爾金吉斯嫉妒東契奇的待遇，所以獨行俠想用波爾金吉斯去換回第二得分點。」

甚至史蒂芬史密斯還透露獨行俠為何選擇奇德擔任新總教練的原因，「除了諾維茲基的建議，獨行俠挑選奇德還有兩大因素，其一是獨行俠相信奇德能跟東契奇建立良好互動，其二是獨行俠認為奇德比起卡萊爾具備更好招募球員的能力。」