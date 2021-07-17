富邦悍將在14日「開箱」育成洋投優瑪，一軍初登板留下先發5局，投7次三振、5保送，失4分吞下來台首敗，其中他5次保送有3次是送給陳品捷，更是連續12顆壞球，他說：「就是控不進去。」

對於優瑪一軍首戰的表現，投手教練吳俊良認為表現有達到預期，賽前就有告訴他要完成5局的目標，「一開始二軍傳來的消息就是控球沒有很好，他有達到賽前設定5局的目標，但失4分就還有討論空間。」

優瑪首戰雖展現K功，但也投出5次保送，控球並不理想，其中對陳品捷更是讓他連3打席一顆好球都看不到，是中職史上第5次。

回想當時的情況，優瑪說：「當下是好球帶沒找到，想要修正但就是控不進去，之後會再針對突然出現很多壞球的情況繼續做修正。」

雖然一軍初登板表現不盡理想，但優瑪表示，會再繼續精進自己，讓自己變得更強、更成熟去面對，他也感謝富邦給他來台打球的機會，更讓他在多名洋投離隊後火速升上一軍。

過去有加拿大、多明尼加出賽經驗的優瑪認為，台灣打者對於掌握球的球點非常好也非常穩定，現在就是要盡全力適應一軍打者的習性。